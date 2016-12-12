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Понедельник,
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Штайнмайер призвал РФ и США продолжать переговоры по ситуации в Алеппо

Глава МИД ФРГ считает, что договоренности о приостановке боев должны привести к установлению режима прекращения огня в регионе

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости дополнительных консультаций Москвы и Вашингтона по режиму прекращения огня в Алеппо. Такое заявление представитель внешнеполитического ведомства Германии сделал на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Переговоры в Женеве продолжаются, американцы и русские обязаны продолжать усилия по поиску договоренностей о приостановке боевых действий», — приводит ТАСС слова Франк-Вальтера Штайнмайера.

По его мнению, договоренности о приостановке боев должны привести к установлению режима прекращения огня. При этом министр подчеркнул необходимость поставки гуманитарной помощи в регион и открытия гуманитарных коридоров для Алеппо и других сирийских городов.

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что в течение суток из Алеппо было выведено около 13,3 тыс. мирных жителей.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Штайнмайер призвал РФ и США продолжать переговоры по ситуации в Алеппо

Глава МИД ФРГ считает, что договоренности о приостановке боев должны привести к установлению режима прекращения огня в регионе

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