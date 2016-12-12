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Советник Трампа назвал Грефа и Сечина «драйверами» отношений США и РФ

По мнению представителя избирательного штаба республиканца, бизнес-лидеры смогут активизировать диалог Москвы и Вашингтона

Советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж заявил, что отношения между РФ и США могут активизировать глава «Роснефти» Игорь Сечин и президент Сбербанка Герман Греф.

Такое заявление сделал представитель штаба во время презентации в МИА «Россия сегодня» в понедельник.

Картер Пейдж заявил, что бизнес-лидеры могут стать «драйверами» активизации российско-американских отношений.

При этом советник республиканца заявил, что пока преждевременно говорить о перспективах снятия санкций против России.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Советник Трампа назвал Грефа и Сечина «драйверами» отношений США и РФ

По мнению представителя избирательного штаба республиканца, бизнес-лидеры смогут активизировать диалог Москвы и Вашингтона

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