Советник Трампа назвал Грефа и Сечина «драйверами» отношений США и РФ

Советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж заявил, что отношения между РФ и США могут активизировать глава «Роснефти» Игорь Сечин и президент Сбербанка Герман Греф.

Такое заявление сделал представитель штаба во время презентации в МИА «Россия сегодня» в понедельник.

Картер Пейдж заявил, что бизнес-лидеры могут стать «драйверами» активизации российско-американских отношений.

При этом советник республиканца заявил, что пока преждевременно говорить о перспективах снятия санкций против России.