Ляшко обвинил Савченко в госизмене после встречи с главами ДНР и ЛНР

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал депутата Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Надежду Савченко за встречу с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

«То, что сейчас чудит Савченко, — это госизмена. Ей необходимо немедленно запретить доступ к государственной тайне, отозвать из ПАСЕ, а также лишить мандата народного депутата Украины», — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Ранее Савченко подтвердила, что провела встречу с Захарченко и Плотницким в Минске. Депутат утверждает, что переговоры состоялись в трехстороннем формате с присутствием российской стороны. Она также отметила, что встреча была направлена на то, чтобы усилить минский формат и сделать его более действенным в ближайшей перспективе.

Савченко добавила, что поехала в Минск с украинским паспортом, а с дипломатическим паспортом едет только в те командировки, в которые ее посылает Верховная рада.

Напомним, что лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко пригрозила Савченко разговором во фракции, так как в партии считают недопустимыми любые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик.