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На интервью с японскими журналистами Путина сопровождала собака Юмэ

Питомца породы акита-ину президенту России преподнесли власти Японии в 2012 году

Фото: пресс-служба Президента России/kremlin.ru

Президента России Владимира Путина, давшего интервью японским СМИ в преддверии официального визита в Токио, на встречу с журналистами сопровождала собака породы акита-ину, подаренная ему губернатором северной японской префектуры Акита Норихисом Сатакэ в 2012 году.

Глава государства, начиная общение с корреспондентами телекомпании Nippon TV и газеты Yomiuri, познакомил их со своим четвероногим другом.

«Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ. Пожалуйста, я вам ее представил — она в отличной форме», — заявил Путин японским журналистам.

Представители японских СМИ не ожидали увидеть животное в залах Кремля и были немного смущены. Однако они отметили, что собака выглядит очень веселой и бодрой, и поблагодарили российского президента, пишут Дни.Ру

«Правильно испугались, потому что она строгая собака. Очень много народа здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции», —заметил Путин.

Фото: пресс-служба Президента России/kremlin.ru

Путин рассказал в числе прочего, что хотел бы расширить знания о Японии в ходе предстоящего визита. Если будет возможность, он с удовольствием посетит Институт Кодокан — мировой центр дзюдо.

По словам президента России, для любого человека, который увлекается дзюдо, Кодокан —особое место.

— Кодокан — в значительной степени законодатель мод в этом виде спорта. Из этой школы вышли выдающиеся мастера, и в известной степени для дзюдоистов это Мекка, — отметил глава государства. 

Путин напомнил также о важности заключения мирного договора между Москвой и Токио. 

По словам Путина, у России нет территориальных проблем с Японией. Однако российская сторона готова обсуждать это с Японией, которая считает, что у нее территориальные проблемы есть.

— Мы хотим полной нормализации отношений, — заявил политик.

Путин отметил также в ходе интервью, что разговоры об исключительности американского народа являются избыточными, подобная постановка вопроса усложняет отношения США с другими странами.

Акита-ину по кличке Юмэ была подарена Путину в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения и цунами. В этом году правительство Японии планировало подарить президенту России второго питомца, однако тот отказался. 

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

На интервью с японскими журналистами Путина сопровождала собака Юмэ

На интервью с японскими журналистами Путина сопровождала собака ЮмэПитомца породы акита-ину президенту России преподнесли власти Японии в 2012 году

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