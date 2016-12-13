Пушков: в пользу Тиллерсона сыграли усилия противников Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в пользу кандидатуры главы ExxonMobil Рекса Тиллepcoнa сыграли попытки ряда влиятельных республиканских политиков сорвать его назначение на должность госсекретаря США.



«(Сенатор-республиканец Джон) Маккейн, (республиканец Марко) Рубио и компания — противники Трампа. Поэтому их усилия сорвать назначение Тиллepcoнa сыграли в его пользу. Да и Трамп не из пугливых», — написал Пушков в своем Twitter.

Маккейн, Рубио & Со - противники Трампа. Поэтому их усилия сорвать назначение Тиллерсона сыграли в его пользу. Да и Трамп не из пугливых. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 декабря 2016 г.

Напомним, избранный американский президент Дональд Трамп назначил главу крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллepcoнa на пост госсекретаря США.



Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказала, что президент России Владимир Путин имел контакты с Тиллeрcoнoм и его компаньонами. В Кремле считают, что новый госсекретарь профессионал.

В свою очередь удущий глава аппарата Белого дома при Дональде Трампе Райнс Прибус заявил, что его связи в РФ станут преимуществом администрации избранного главы США.

