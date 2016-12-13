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Пушков: в пользу Тиллерсона сыграли усилия противников Трампа

Российский сенатор считает, что республиканская элита, которая пыталась сорвать назначение нового госсекретаря, повлияла на решение избранного президента США

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в пользу кандидатуры главы ExxonMobil Рекса Тиллepcoнa сыграли попытки ряда влиятельных республиканских политиков сорвать его назначение на должность госсекретаря США.

«(Сенатор-республиканец Джон) Маккейн, (республиканец Марко) Рубио и компания — противники Трампа. Поэтому их усилия сорвать назначение Тиллepcoнa сыграли в его пользу. Да и Трамп не из пугливых», — написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, избранный американский президент Дональд Трамп назначил главу крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллepcoнa на пост госсекретаря США.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказала, что президент России Владимир Путин имел контакты с Тиллeрcoнoм и его компаньонами. В Кремле считают, что новый госсекретарь профессионал.

В свою очередь удущий глава аппарата Белого дома при Дональде Трампе Райнс Прибус заявил, что его связи в РФ станут преимуществом администрации избранного главы США.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Пушков: в пользу Тиллерсона сыграли усилия противников Трампа

Российский сенатор считает, что республиканская элита, которая пыталась сорвать назначение нового госсекретаря, повлияла на решение избранного президента США

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