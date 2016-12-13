Хакеры узнали о совместном проекте США и Канады по дискредитации МОКа

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы о сговоре Американского антидопингового агентства (USADA) и Канадского центра по вопросам этики в спорте (CCES) против Международного олимпийского комитета (МОК).



Как сообщает сайт хакерской группы, из документов следует, что перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро USADA и CCES запустили проект для дискредитации МОКа. Это, по данным Fancy Bears, позволило бы им в дальнейшем создать агентство, которое имело бы власть над международной спортивной организацией.



По информации хакеров, проект называется «Олимпиец» (Olympian), юридическую помощь якобы оказывала компания Davies Ward Phillips & LLP Vineberg, которая готовила иск к МОКу.



USADA и CCES обратились к антидопинговым агентствам Польши, Испании, Южной Кореи, Японии, Норвегии, Австрии и Финляндии, но они отказались поддержать проект.



Таким образом, американскому агентству и канадскому центру пришлось оплатить все судебные издержки, которые составили порядка $70 тыс.



Кроме того, предлагалось подписать договор с ЮНЕСКО о чистоте в спорте. Согласно договору, страны, подписавшие его, отказывались от проведения Олимпийских игр в своих странах, пока МОК не внесет изменения в свою хартию, согласно положениям договора.



При этом хакеры утверждают, что проект «Олимпиец» до сих пор не свернут и продолжает работать.

Напомним, ранее Fancy Bears сообщила о взломе системы ADAMS Всемирного антидопингового агентства (WADA) и начала публиковать информацию, согласно которой ведущие мировые спортсмены систематически употребляли допинг с разрешения агентства.



WADA подтвердило взлом собственной базы данных и обвинило в этом хакеров, связанных с Россией.



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