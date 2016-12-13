Прибус: решение по антироссийским санкциям должен принять Трамп

Председатель национального комитета республиканской партии, будущий глава администрации Дональда Трампа Райнс Прибус сообщил, что в вопросе антироссийских санкций необходимо дождаться решения избранного президента США.

Об этом политик сообщил в эфире телеканала MSNBC.



«Я не готов анонсировать нашу внешнюю политику», — сообщил Райнс Прибус.

При этом он отметил, что председатель Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, которого Дональд Трамп собирается назначит на должность госсекретаря США, «считает санкции и угрозу санкций важной составляющей международной стратегии и дипломатии».

При этом глава нацкомитета республиканцев отметил, что связи Рекса Тиллерсона с президентом РФ Владимиром Путиным являются «огромным преимуществом» для внешней политики.

«Если наша цель — установить мир во всем мире, то мы должны понять, что игнорировать людей и вести себя так, будто люди не существуют, не лучший способ добиться этого», — подчеркнул Райнс Прибус.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что в пользу выбора кандидатуры Рекса Тиллерсона на должность главы американского внешнеполитического ведомства сыграли попытки ряда влиятельных республиканских политиков сорвать его назначение на этот пост.