Чуркин: сирийские войска полностью освободили восточный Алеппо

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что официальный Дамаск восстановил контроль над восточным Алеппо.



«Самая последняя информация, которую мы получили в течение последнего часа, состоит в том, что военные действия в восточном Алеппо прекращены», — констатировал Чуркин.



Он добавил, что наступает этап практических гуманитарных действий.



Ранее Чуркин заявил о достижении договоренности о выходе представителей бандформирований из Алеппо.



По его словам, все боевики вместе с членами семей и ранеными выходят по согласованным с сирийскими войсками коридорам в тех направлениях, которые они сами выбрали.

