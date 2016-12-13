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Чуркин: сирийские войска полностью освободили восточный Алеппо

Теперь, по словам постоянного представителя РФ при ООН, наступает этап практических гуманитарных действий

Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что официальный Дамаск восстановил контроль над восточным Алеппо.

«Самая последняя информация, которую мы получили в течение последнего часа, состоит в том, что военные действия в восточном Алеппо прекращены», — констатировал Чуркин.

Он добавил, что наступает этап практических гуманитарных действий.

Ранее Чуркин заявил о достижении договоренности о выходе представителей бандформирований из Алеппо.

По его словам, все боевики вместе с членами семей и ранеными выходят по согласованным с сирийскими войсками коридорам в тех направлениях, которые они сами выбрали.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Чуркин: сирийские войска полностью освободили восточный Алеппо

Чуркин: сирийские войска полностью освободили восточный АлеппоТеперь, по словам постоянного представителя РФ при ООН, наступает этап практических гуманитарных действий

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