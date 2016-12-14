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СМИ: Ответственность за теракт в Каире взяло на себя ИГ

В результате взрыва в церкви «Аль-Бутросия» 11 декабря погибло 25 человек, около 50 получили ранения

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершенный 11 декабря в церкви в Каире теракт, сообщает информационный портал Al Watan.

Напомним, мощный взрыв прогремел в церкви «Аль-Бутросия», расположенной на территории коптского соборного комплекса. В результате теракта погибли 25 человек, около 50 получили ранения.

Теракт был совершен смертником, который привел в действие закрепленную на теле взрывчатку. Глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что по подозрению в причастности к этой атаке задержаны трое мужчин и одна женщина.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

СМИ: Ответственность за теракт в Каире взяло на себя ИГ

В результате взрыва в церкви «Аль-Бутросия» 11 декабря погибло 25 человек, около 50 получили ранения

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