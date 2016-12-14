Сокращение добычи нефти в РФ не предполагает снижения экспорта

Сокращение добычи нефти в России в рамках договоренностей ОПЕК не предполагает существенного снижение экспорта этого сырья.

Об этом сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев по итогам совещания нефтяных компаний у министра энергетики РФ Александра Новака.

«Речь идет о добыче, о сокращении добычи. Графики экспортные, нам какие заявки будут подавать, те и будут выполняться, но я не думаю, что это (сокращение экспорта) существенно будет», — цитирует Токарева «РИА Новости».

Напомним, страны ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. Не входящие в ОПЕК страны позднее согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки. Сокращение начнется с января.