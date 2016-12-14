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Асад: боевики пришли в Пальмиру с поддержки или с ведома США

Президент Сирии уверен, что вопрос связан не только с Мосулом

Президент Сирии Башар Асад уверен, что значительная часть боевиков, атаковавших на днях Пальмиру, прибыла из Ракки и Дейр-эз-Зора при поддержке нескольких государств.

«Большая часть этих террористов прибыла из Ракки и Дейр-эз-Зора либо при прямой поддержке американцев, либо в лучшем случае с ведома американцев, которые закрыли на это глаза и позволили Турции, Катару и Саудовской Аравии завершить эту миссию посредством поддержки и спонсирования ИГ (запрещено в РФ). Вот что сегодня на самом деле происходит в Пальмире. Вопрос не связан только с Мосулом», — цитирует Асада «Интерфакс».

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказывал предположения о том, что боевики пришли в Пальмиру из Мосула по специально оставленному коридору.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Асад: боевики пришли в Пальмиру с поддержки или с ведома США

Президент Сирии уверен, что вопрос связан не только с Мосулом

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