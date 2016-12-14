Асад: боевики пришли в Пальмиру с поддержки или с ведома США

Президент Сирии Башар Асад уверен, что значительная часть боевиков, атаковавших на днях Пальмиру, прибыла из Ракки и Дейр-эз-Зора при поддержке нескольких государств.

«Большая часть этих террористов прибыла из Ракки и Дейр-эз-Зора либо при прямой поддержке американцев, либо в лучшем случае с ведома американцев, которые закрыли на это глаза и позволили Турции, Катару и Саудовской Аравии завершить эту миссию посредством поддержки и спонсирования ИГ (запрещено в РФ). Вот что сегодня на самом деле происходит в Пальмире. Вопрос не связан только с Мосулом», — цитирует Асада «Интерфакс».

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказывал предположения о том, что боевики пришли в Пальмиру из Мосула по специально оставленному коридору.

Читайте также:

Асад: террористы напали на Пальмиру, чтобы отвлечь внимание от Алеппо



Лавров: атака на Пальмиру может быть постановкой

