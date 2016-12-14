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Генпрокуратура РФ отправила запрос на Украину о выдаче Ильи Юрова

Бывший председатель совета директоров банка «Траст» объявлен в международный розыск по обвинению в растрате

Генпрокуратура РФ направила запрос Украине о выдаче бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова.

«В ноябре был направлен запрос Украине о выдаче Юрова. Он еще не рассмотрен», — сказал замгенпрокурора РФ Саак Карапетян, передает ТАСС.

Напомним, 20 ноября Юров, разыскиваемый по линии Интерпола по запросу России, был задержан в киевском аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров, прилетевших в Киев из Лондона.

Позже Бориспольский городской районный суд Киевской области отпустил Юрова — причиной послужила невозможность подтвердить личность подозреваемого, так как он прилетел в Киев по паспорту гражданина Кипра и номер документа не совпадает с номером документа из разыскной карточки Интерпола.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата чужого имущества в особо крупном размере»).

Бывших собственников и топ-менеджеров банка «Траст» подозревают в заключении фиктивных кредитных договоров с компаниями, зарегистрированными на Кипре. Полученные средства попадали на счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству банка. Расследуется дело о хищении средств в особо крупном размере.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Генпрокуратура РФ отправила запрос на Украину о выдаче Ильи Юрова

Бывший председатель совета директоров банка «Траст» объявлен в международный розыск по обвинению в растрате

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