Нефть может вернуться в 2008 год

Стоимость барреля нефти менее чем через 10 лет может увеличиться до $138 за баррель, то есть почти в 2,5 раза. В последний раз цена на сырье находилась на этой отметке в июне 2008 года. Такие оценки иностранных экспертов компании Groppe, Long & Littell использовал в своем долгосрочном макроэкономическом прогнозе Сбербанк. Российские экономисты также не исключают возврата нефти к уровням восьмилетней давности.



Специалисты американской компании Groppe, Long & Littell ожидают повышения среднегодовой цены на нефть до $100 в 2023 году и до $138 — в 2025-м. Такая оценка содержится в прогнозе экономического развития Сбербанка, который был опубликован в среду. В последний раз подобную планку нефть брала в конце июня 2008-го. В июле того же года сырье подорожало и вовсе до $147,5. Однако в сентябре 2008-го произошел кризис, который повлек за собой снижение основных экономических показателей в большинстве стран с развитой экономикой и впоследствии перерос в глобальную рецессию.

С того момента цена на нефть опускалась даже ниже $28 — до $27,9 в конце января 2016 года. Тогда экономисты дружно говорили, что возвращения к былым трехзначным показателям уже не будет. Так, Минэкономразвития в октябре опубликовало долгосрочный прогноз социально-экономического развития России до 2035 года, в базовом варианте которого стоимость нефти останется на уровне $40 в ближайшие три года, а потом будет дорожать примерно на доллар ежегодно, дойдя в 2035 году до отметки $55. Очевидно, что эти показатели просто несравнимы с теми, которые содержатся в прогнозе американских специалистов.

По мнению главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика, возврат цен на нефть к уровням, которые были до кризиса 2008 года, не исключен.

— Если в течение следующих десятилетий мировая экономика найдет резервы для роста, то возможно ускорение темпов прироста глобального ВВП и повышение спроса даже на фоне ограничения предложения сырья со стороны крупнейших ее экспортеров, — отметил Ярослав Лисоволик.



По оценкам экспертов Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка, баррель будет стоить $55 уже в 2018 году и продержится на этом уровне в 2019-м. Более долгосрочный прогноз динамики нефтяных цен в кредитной организации сделать отказались. Однако свой макроэкономический прогноз Сбербанк основал именно на оценке американских специалистов ($138 за баррель).



По мнению экспертов ЦМИ Сбербанка, в следующем году отечественный ВВП увеличится на 1,2%, в 2018-м — на 1% и в 2019-м — на 1,2%. В среднем же темпы роста экономики составят 3,5%, таким образом, объем ВВП в перспективе 20 лет удвоится и в 2036-м приблизится к $7 трлн ($3,5 трлн по итогам 2015-го). По мнению экспертов Сбербанка, подобный прорыв удастся совершить только за счет структурных реформ и технологических инноваций.

Бывший зампред ЦБ, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко считает, что прогнозы Сбербанка несколько футуристичны и едва ли достижимы в силу ряда обстоятельств. Он отмечает, что делать такие долгосрочные прогнозы по нефти сейчас не имеет смысла, поскольку в течение десяти лет на рынке энергоносителей многое поменяется. Более того, сами энергоносители, утверждает он, не несут существенного вклада в развитие экономики.

— Нефть и газ дают много в бюджет, но мало в прирост ВВП. Доля прироста ВВП, который генерируется за счет экспорта нефти и газа, составляет порядка 10%. Поэтому вряд ли на экспорте и росте цен на сырье российская экономика будет расти и дальше прежними темпами, — сказал «Известиям» эксперт.

Впрочем, он солидарен с аналитиками Сбербанка в том, что в ближайшее время наращивание отечественной экономики будет возможным в ходе структурных реформ вкупе с увеличением бюджетных расходов и более мягкой денежно-кредитной политикой Центробанка.

Представитель Сбербанка добавил, что первоочередными реформами могут стать пенсионные, судебные и реформы госуправления. Такие изменения должны сопровождаться технологическими инновациями — это IT-инновации и развитие технологий, позволяющие выйти на новый конкурентный уровень экономики, добавил собеседник «Известий».