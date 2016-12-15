СК РФ подтвердил задержание мэра Дальнегорска

Игоря Сахуту подозревают в злоупотреблении полномочиями
Следственный комитет РФ официально подтвердили факт задержания мэра приморского Дальнегорска Игоря Сахуты.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю задержан глава администрации Дальнегорского городского округа Игорь Сахута», — говорится в сообщении краевого управления СКР.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Напомним, уголовное дело в отношении Сахуты возбудили накануне. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. По данным следователей, ущерб составил 22 млн рублей: всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам.
В администрации Дальнегорска прошли обыски.