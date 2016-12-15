ФСБ обезвредила взрывное устройство в квартире на юго-западе Москвы

Сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили взрывное устройство в одной из квартир дома №11 на улице Наметкина. Опасные вещества были вывезены из здания, после чего сняли оцепление.

Взрывное устройство было обезврежено саперами в квартире на 10-м этаже. Предварительно из дома эвакуировали 145 человек, включая 19 детей, сразу после поступления информации о заложенном взрывном устройстве, сообщают «Дни.Ру». На месте происшествия продолжают работать спецслужбы.

Ранее сотрудники ФСБ при поддержке спецназа задержали в Москве троих террористов, которые планировали теракты в столице в новогодние дни. Как сообщает РЕН ТВ, обыски проходят еще по нескольким адресам.

Читайте также: