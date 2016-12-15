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Четверг,
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Президент Путин не станет вмешиваться в проблему скифского золота

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, этим вопросом занимаются соответствующие ведомства

Российский президент Владимир Путин не станет вмешиваться в проблему «скифского золота», заявил сегодня журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Соответствующие российские ведомства занимаются этой темой, это не вопрос президента», — пояснил он.

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что коллекция золота скифов решением суда Амстердама была передана Украине. Крым, согласно вердикту суда, не может претендовать на коллекцию, так как не является страной.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Президент Путин не станет вмешиваться в проблему скифского золота

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, этим вопросом занимаются соответствующие ведомства

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