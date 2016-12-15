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Четверг,
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Рютте: препятствия в ратификации соглашения Украина–ЕС остаются

Премьер-министр Нидерландов уточнил, что если не удастся договориться по этому вопросу, то ратификации соглашения не будет

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что препятствия в ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС остаются, но оптимизм начинает появляться.

Как передает агентство Bloomberg, голландский премьер отметил, что если договорится не удастся, Нидерланды не будут его ратифицировать.

Напомним, лидеры Евросоюза сегодня заслушают Рютте относительно предложений его правительства о завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Нидерланды остались единственной страной, которая не ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Против этого выступил 61% голландцев на референдуме, прошедшем в апреле.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС оговаривает вопросы взаимной интеграции в политической, экономической и других сферах.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что власти Нидерландов смогут найти решение и ратифицировать документ.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Рютте: препятствия в ратификации соглашения Украина–ЕС остаются

Премьер-министр Нидерландов уточнил, что если не удастся договориться по этому вопросу, то ратификации соглашения не будет

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