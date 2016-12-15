Рютте: препятствия в ратификации соглашения Украина–ЕС остаются

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что препятствия в ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС остаются, но оптимизм начинает появляться.



Как передает агентство Bloomberg, голландский премьер отметил, что если договорится не удастся, Нидерланды не будут его ратифицировать.

Напомним, лидеры Евросоюза сегодня заслушают Рютте относительно предложений его правительства о завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.



Нидерланды остались единственной страной, которая не ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Против этого выступил 61% голландцев на референдуме, прошедшем в апреле.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС оговаривает вопросы взаимной интеграции в политической, экономической и других сферах.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что власти Нидерландов смогут найти решение и ратифицировать документ.