Рютте: препятствия в ратификации соглашения Украина–ЕС остаются

Премьер-министр Нидерландов уточнил, что если не удастся договориться по этому вопросу, то ратификации соглашения не будет
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что препятствия в ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС остаются, но оптимизм начинает появляться.
Как передает агентство Bloomberg, голландский премьер отметил, что если договорится не удастся, Нидерланды не будут его ратифицировать.
Напомним, лидеры Евросоюза сегодня заслушают Рютте относительно предложений его правительства о завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Нидерланды остались единственной страной, которая не ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Против этого выступил 61% голландцев на референдуме, прошедшем в апреле.
Соглашение об ассоциации Украины и ЕС оговаривает вопросы взаимной интеграции в политической, экономической и других сферах.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что власти Нидерландов смогут найти решение и ратифицировать документ.