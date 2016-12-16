Исполнителям бюджета откажут в раздувании расходов

Минфин и Минэкономразвития хотят закрыть лазейку, которая сегодня позволяет отраслям и бюджетным организациям необоснованно наращивать траты по госпрограммам. Ведомства подготовили проект постановления правительства (имеется в распоряжении «Известий»), который разрешит получать дополнительное финансирование только после подтверждения изменений специальной правительственной комиссией. Об этом рассказал «Известиям» федеральный чиновник, знакомый с ходом подготовки документа. Факт разработки постановления подтвердили и в МЭР. Собеседник «Известий» добавил, что согласованием будет заниматься комиссия, возглавляемая первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

Необходимость изменения существующего порядка источник «Известий» объяснил тем, что получатели бюджетных средств в 2016 году начали особенно активно вносить подпрограммы в уже утвержденные документы. Эта ситуация усложнила контроль за ними, уточнил собеседник «Известий». При этом распорядители «забывали» о «должной предварительной проработке с МЭР и Минфином», указано в пояснении к проекту.

Для того чтобы навести порядок, ведомства совместно подготовили поправки к действующему порядку разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Ими исполнителей обяжут согласовывать любые изменения на специальной правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, которую возглавляет Игорь Шувалов. При этом сами предложения будет готовить МЭР по согласованию с Минфином.

Федеральный бюджет формируется по программному принципу уже второй год. Бюджет-2016 состоит из 40 программ объемом 8,2 трлн рублей — это 62% расходов бюджета. В первый год своего действия, в 2015-м, программный принцип фактически «не состоялся», констатировала ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее словам, сложилась ситуация, при которой распорядители «творчески» подходят к программам, редактируя их по мере исполнения.

При этом Счетная палата неоднократно обращала внимание правительства на неэффективность многих госпрограмм. Так, в прошлом году 17 из 32 госпрограмм аудиторы оценили как «низкоэффективные». При этом еще 12 было и вовсе невозможно оценить из-за отсутствия фактических показателей. Счетная палата также отслеживает изменение финансирования по программам, которые происходят в течение года. К примеру, объем Федеральной адресной инвестиционной программы на этот год был уточнен 1 ноября в сторону увеличения финансирования на 7,5% — до 881 млрд рублей. Еще на 7,7 млрд выросли затраты на программу по развитию оборонно-промышленного комплекса. Постоянные уточнения в большей или меньшей степени вносятся во все программы.

— Сегодня есть запрос на усиление контроля за бюджетными расходами. Складывается практика, когда утвержденные программы обрастают новыми инициативами, подпрограммами, обоснованность которых не могла в полной мере быть проверена и проанализирована, как это происходит при формировании основной, «материнской» программы, — прокомментировал профессор Финансового университета при правительстве Иван Соловьев.



В итоге программы теряют четкость, структуру и прозрачность. И чем больше вносится изменений, тем сложнее уловить и отследить достижение первоначальной цели. По мнению Ивана Соловьева, инициатива финансово-экономического блока правительства актуальна, более того — имеет антикоррупционную составляющую.

Программный принцип бюджета еще не отлажен до конца, поэтому возникает много нюансов, пояснил эксперт Центра исследования бюджетных отношений Владимир Михеев. Он отметил, что исполнителям сложно готовить программы сроком от пяти лет с четким планом, целями и финансированием по каждому пункту. Жизнь неизбежно вносит свои коррективы, и им приходится просить правительство о внесении поправок.

— Сначала мы на основании первоначально представленных цифр верстаем бюджет, после этого в процессе работы над ним вносятся изменения, и исполнители обязаны в течение трех месяцев после принятия бюджета внести изменения. Каждая программа разрабатывается пять-шесть месяцев, потом бесчисленное количество раз редактируется, включая не только деньги, но и цели, — сказал эксперт.



Особенно сложно в первый год, когда программа претерпевает наибольшее число изменений, подчеркнул он.

Характерным примером в этом году были шесть госпрограмм (развития Дальнего Востока, Северо-Кавказского округа, энергетики, юстиции, федеративных отношений, фармацевтической и медицинской промышленности) и ФЦП по развитию Крыма, которые неоднократно менялись, а затем Минфин специальными постановлениями обязывал привести их в соответствие с законом о бюджете.

Владимир Михеев считает, что финансовому ведомству было бы проще заниматься бюджетным планированием и контролем за расходами, если бы госпрограмм было меньше.

— Некоторые госпрограммы сегодня в принципе выглядят странно. Например, обеспечение систем здравоохранения — это наша конституционная обязанность. Поэтому ее содержание не может быть госпрограммой. А вот закупки оборудования, строительство новых центров — всё это можно внести в программы, — уверен эксперт.



По его мнению, правительство будет еще неоднократно проводить отладку механизма госпрограмм, становление которого пока не завершено.

Минфин не ответил на запрос «Известий».