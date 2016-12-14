Минфин платит дважды

Активное стремление Минфина заместить бюджетные кредиты коммерческими привело к снижению финансирования в реальном выражении государственных оборонных программ. Сейчас ведомство вынуждено направлять огромные суммы на обслуживание набранных военно-промышленным комплексом кредитов. До конца года Минфин направит на эти цели 700 млрд рублей. В итоге оборонка недополучает деньги на свои программы. Такими расчетами и выводами поделилась с «Известиями» глава экспертного центра при уполномоченном при президенте по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

Минфин до конца года потратит 700 млрд рублей на погашение коммерческих кредитов оборонных предприятий. Еще около 340 млрд рублей ведомство вынуждено направить на рефинансирование коммерческого долга регионов. Триллионных расходов можно было избежать, если бы Минфин профинансировал кассовые разрывы ВПК и субъектов сам, а не пытался это сделать за счет банковских кредитов.

Политика Минфина по снижению нагрузки на федеральный бюджет через замещение бюджетных кредитов коммерческими активно реализовывалась до 2014 года. Однако процентный шок декабря 2014 года, когда Центробанк был вынужден резко повысить ключевую ставку до 17%, привел к резкому удорожанию таких заимствований. Тогда предприятия ОПК и регионы были вынуждены брать кредиты даже по высоким ставкам, чтобы закрыть кассовые разрывы. Ситуация привела к росту долговой нагрузки и процентных расходов.

В конце 2014 года коммерческие кредиты для ВПК выдавались по ставке, которая рассчитывалась следующим образом: ключевая ставка ЦБ (17% годовых) плюс инфляция (около 10% годовых), плюс собственный интерес банка или финансовой группы (еще около 10% годовых). Таким образом, ставки могли достигать уровня 35–40% годовых, подсчитал аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. Сейчас ставки по коммерческим кредитам снизились до 29%.



Узнав о существовании этой проблемы от представителей самих компаний и Минобороны, президент Владимир Путин поручил Минфину решить вопрос. В начале 2016 года глава государства заявил, что масштабы долга предприятий ВПК «превысили все здравые параметры». В итоге Минфин начал гасить долги ВПК и регионов за счет федерального бюджета.

— ВПК и региональные бюджеты, вместо того чтобы получить доступ к бюджетным кредитам по льготной ставке (к примеру, 5,5%), фактически были вынуждены в 2013–2014 годах брать коммерческие кредиты по рыночным ставкам, — рассказала Анастасия Алехнович.

Причем, что важно, это были заимствования не на инвестиционную деятельность, а на текущие расходы — выплаты зарплат и прочие социальные затраты. Сейчас же бюджет вынужден обслуживать проценты по полученным кредитам. Это неэффективные расходы сегодняшнего бюджета, уверена Анастасия Алехнович.



Возглавляемый ею экспертный центр подсчитал, что из-за подобных кредитных проблем снижаются реальные расходы государства на оборонку. Аналитики сравнили расходы по статье «Национальная оборона» и по гособоронзаказу в 2011–2016 годах с этими же расходами в 2010 году. Получилось, что в 2015 году на оборону тратилось в 2,41 раза больше, чем в 2010-м, а в 2016-м — всего в 2,36 раза. По гособоронзаказу этот коэффициент за аналогичный период снизился с 1,61 до 1,54. Неэффективная практика финансирования гособоронзаказа привела к росту задолженности оборонных предприятий и сдерживает эффективные оборонные расходы, считают в экспертном центре.

— Так получилось, что сейчас оборонные предприятия учитывают в своих расходах траты на обслуживание долга. Минфин вынужден закладывать эти затраты в соответствующие статьи бюджета. Причем эту ситуацию можно было предсказать несколько лет назад, но в угоду краткосрочным задачам сбалансированности бюджета фактически принесли в жертву долгосрочные интересы, — продолжила Анастасия Алехнович.



Другого решения по финансированию кассовых разрывов ВПК быть не могло — и предприятия, и государство оказались заложниками экономического кризиса и санкций, не соглашается Алексей Антонов.



— Это и сейчас означает дефицит, но у бюджета в 2016 году появилась возможность поддержать ВПК. В 2014–2015 годах такой возможности не было, — уверен он.

Минфин вряд ли имел какие-то широкие возможности для замещения коммерческих кредитов бюджетными в конце 2014 года, считает ведущий научный сотрудник института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрей Чернявский.

— Ресурсы Минфина и тогда, и сейчас ограничены. Потребность у предприятий ВПК могла возникнуть внезапно в декабре, и тогда им действительно пришлось идти в банки. Альтернативой могло стать финансирование за счет Резервного фонда или Фонда национального благосостояния, но, видимо, Минфин рассудил, что компании смогут вернуть долги, — сказал эксперт.



В итоге расчет не оправдался, и Минфину пришлось платить по тем долгам бюджетными средствами. По мнению Андрея Чернявского, сегодня нужно сделать выводы из этой ситуации и повышать бюджетную дисциплину компаний.

Как сообщили «Известиям» в Новикомбанке, активно занимающемся сопровождением контрактов по гособоронзаказу, коммерческое кредитование действительно является значимым элементом системы финансирования ГОЗ, однако сейчас риски кассовых разрывов для компаний ОПК минимальны.

Минфин не предоставил оперативный комментарий.