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Госзаказчиков призвали к ответственности

На заседании правительства обсудили систему закупок, строительство «Турецкого потока» и субсидии регионам

Фото: ТАСС/Астахов Дмитрий

Премьер-министр Дмитрий Медведев на очередном заседании правительства представил на рассмотрение законопроект, направленный на усиление ответственности заказчиков в сфере госзакупок. Кроме того, в ходе заседания обсудили вопросы строительства газопровода «Турецкий поток», а также систему выделения регионам дотаций из федерального бюджета.

Долг в 30 млрд рублей

По словам премьер-министра, одной из проблем, с которой постоянно  сталкивается правительство, является неисполнение заказчиками своих обязательств по госконтрактам.

 По данным прокуратуры, задолженность заказчиков в настоящее время превышает 30 млрд рублей. Это влечет за собой возникновение долгов по оплате труда, по налогам. Сегодня мы рассматриваем законопроект, который устанавливает административную ответственность должностных лиц  заказчиков за нарушение срока и порядка оплаты товаров или услуг, в том числе за неисполнение обязанности по уплате аванса, предусмотренного в контрактах,  сказал Дмитрий Медведев, представляя проект правительству.

Документ предусматривает введение административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при госзакупках. Предполагается, что это позволит минимизировать риски поставщиков и дисциплинировать заказчиков в вопросах своевременной оплаты выполненных по контракту обязательств. Он был рассмотрен и одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности 5 декабря.

Ратификация соглашения по «Турецкому потоку»

Дмитрий Медведев также проинформировал коллег, что на прошлой неделе он провел переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

 Мы обсуждали проект строительства нового газопровода по дну Черного моря, «Турецкого потока». Парламент Турции закон ратифицировал, президент Турции подписал его. Я обещал, что этот вопрос нами также будет рассмотрен в ближайшее время. Сделаем это сегодня,  предложил глава правительства.

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 года. Его цель  создание благоприятной, прозрачной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режим, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы для обеспечения поставок российского газа в Турцию и для его транзитной транспортировки.

Премьер-министр напомнил, что система газопровода проходит по дну Черного моря из России до приемного терминала на побережье Турции и состоит из двух ниток. Ввод в эксплуатацию предполагается до конца 2019 года.

 Здесь есть целый ряд решений, которые мы должны принять,  пояснил он.

Дотации регионам

Кроме того, на заседании правительства были распределены дотации для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов: на эти цели выделяется более 33 млрд рублей, дотации получают 82 региона.

Дмитрий Медведев также затронул вопрос распределения межбюджетных трансфертов и субвенций на социальную сферу. По его словам, эти средства должны помочь регионам выполнять социальные обязательства по четырем направлениям.

 Во-первых, распределяем трансферты, которые будут направлены на социальные доплаты к пенсиям. Во-вторых, выделяем 11 регионам субвенции на обеспечение людей путевками на санаторно-курортное лечение. В-третьих, продолжаем стимулировать медицинских работников переезжать работать в сельскую местность. Речь идет о программе «Земский доктор», участники которой получают единовременную компенсацию в размере 1 млн рублей. И еще одно, четвертое, направление связано с выделением денег на помощь льготным категориям граждан, включая детей с ограничениями по здоровью. Это касается и лекарств, и социальных медицинских изделий, и даже особых продуктов,  сказал премьер, добавив, что деньги также выделяются на поддержку сельхозмашиностроения.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Госзаказчиков призвали к ответственности

Госзаказчиков призвали к ответственностиНа заседании правительства обсудили систему закупок, строительство «Турецкого потока» и субсидии регионам

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