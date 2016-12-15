Госзаказчиков призвали к ответственности

На заседании правительства обсудили систему закупок, строительство «Турецкого потока» и субсидии регионам
Фото: ТАСС/Астахов Дмитрий
Премьер-министр Дмитрий Медведев на очередном заседании правительства представил на рассмотрение законопроект, направленный на усиление ответственности заказчиков в сфере госзакупок. Кроме того, в ходе заседания обсудили вопросы строительства газопровода «Турецкий поток», а также систему выделения регионам дотаций из федерального бюджета.
Долг в 30 млрд рублей
По словам премьер-министра, одной из проблем, с которой постоянно сталкивается правительство, является неисполнение заказчиками своих обязательств по госконтрактам.
— По данным прокуратуры, задолженность заказчиков в настоящее время превышает 30 млрд рублей. Это влечет за собой возникновение долгов по оплате труда, по налогам. Сегодня мы рассматриваем законопроект, который устанавливает административную ответственность должностных лиц — заказчиков за нарушение срока и порядка оплаты товаров или услуг, в том числе за неисполнение обязанности по уплате аванса, предусмотренного в контрактах, — сказал Дмитрий Медведев, представляя проект правительству.
Документ предусматривает введение административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при госзакупках. Предполагается, что это позволит минимизировать риски поставщиков и дисциплинировать заказчиков в вопросах своевременной оплаты выполненных по контракту обязательств. Он был рассмотрен и одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности 5 декабря.
Ратификация соглашения по «Турецкому потоку»
Дмитрий Медведев также проинформировал коллег, что на прошлой неделе он провел переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
— Мы обсуждали проект строительства нового газопровода по дну Черного моря, «Турецкого потока». Парламент Турции закон ратифицировал, президент Турции подписал его. Я обещал, что этот вопрос нами также будет рассмотрен в ближайшее время. Сделаем это сегодня, — предложил глава правительства.
Межправительственное соглашение о строительстве газопровода было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 года. Его цель — создание благоприятной, прозрачной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режим, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы для обеспечения поставок российского газа в Турцию и для его транзитной транспортировки.
Премьер-министр напомнил, что система газопровода проходит по дну Черного моря из России до приемного терминала на побережье Турции и состоит из двух ниток. Ввод в эксплуатацию предполагается до конца 2019 года.
— Здесь есть целый ряд решений, которые мы должны принять, — пояснил он.
Дотации регионам
Кроме того, на заседании правительства были распределены дотации для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов: на эти цели выделяется более 33 млрд рублей, дотации получают 82 региона.
Дмитрий Медведев также затронул вопрос распределения межбюджетных трансфертов и субвенций на социальную сферу. По его словам, эти средства должны помочь регионам выполнять социальные обязательства по четырем направлениям.
— Во-первых, распределяем трансферты, которые будут направлены на социальные доплаты к пенсиям. Во-вторых, выделяем 11 регионам субвенции на обеспечение людей путевками на санаторно-курортное лечение. В-третьих, продолжаем стимулировать медицинских работников переезжать работать в сельскую местность. Речь идет о программе «Земский доктор», участники которой получают единовременную компенсацию в размере 1 млн рублей. И еще одно, четвертое, направление связано с выделением денег на помощь льготным категориям граждан, включая детей с ограничениями по здоровью. Это касается и лекарств, и социальных медицинских изделий, и даже особых продуктов, — сказал премьер, добавив, что деньги также выделяются на поддержку сельхозмашиностроения.