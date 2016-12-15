Госзаказчиков призвали к ответственности

Премьер-министр Дмитрий Медведев на очередном заседании правительства представил на рассмотрение законопроект, направленный на усиление ответственности заказчиков в сфере госзакупок. Кроме того, в ходе заседания обсудили вопросы строительства газопровода «Турецкий поток», а также систему выделения регионам дотаций из федерального бюджета.

Долг в 30 млрд рублей

По словам премьер-министра, одной из проблем, с которой постоянно сталкивается правительство, является неисполнение заказчиками своих обязательств по госконтрактам.

— По данным прокуратуры, задолженность заказчиков в настоящее время превышает 30 млрд рублей. Это влечет за собой возникновение долгов по оплате труда, по налогам. Сегодня мы рассматриваем законопроект, который устанавливает административную ответственность должностных лиц — заказчиков за нарушение срока и порядка оплаты товаров или услуг, в том числе за неисполнение обязанности по уплате аванса, предусмотренного в контрактах, — сказал Дмитрий Медведев, представляя проект правительству.

Документ предусматривает введение административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при госзакупках. Предполагается, что это позволит минимизировать риски поставщиков и дисциплинировать заказчиков в вопросах своевременной оплаты выполненных по контракту обязательств. Он был рассмотрен и одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности 5 декабря.

Ратификация соглашения по «Турецкому потоку»

Дмитрий Медведев также проинформировал коллег, что на прошлой неделе он провел переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

— Мы обсуждали проект строительства нового газопровода по дну Черного моря, «Турецкого потока». Парламент Турции закон ратифицировал, президент Турции подписал его. Я обещал, что этот вопрос нами также будет рассмотрен в ближайшее время. Сделаем это сегодня, — предложил глава правительства.

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 года. Его цель — создание благоприятной, прозрачной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режим, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы для обеспечения поставок российского газа в Турцию и для его транзитной транспортировки.

Премьер-министр напомнил, что система газопровода проходит по дну Черного моря из России до приемного терминала на побережье Турции и состоит из двух ниток. Ввод в эксплуатацию предполагается до конца 2019 года.

— Здесь есть целый ряд решений, которые мы должны принять, — пояснил он.

Дотации регионам

Кроме того, на заседании правительства были распределены дотации для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов: на эти цели выделяется более 33 млрд рублей, дотации получают 82 региона.

Дмитрий Медведев также затронул вопрос распределения межбюджетных трансфертов и субвенций на социальную сферу. По его словам, эти средства должны помочь регионам выполнять социальные обязательства по четырем направлениям.