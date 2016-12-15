Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Абэ подарил Путину репродукцию картины «Прибытие Путятина»

Премьер-министр Японии получил в подарок тульский самовар

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил президенту России Владимиру Путину репродукцию картины-свитка в японском стиле «Прибытие Путятина».

В свою очередь Путин вручил Абэ тульский самовар 1870 года, а также картину Игоря Разживина «Русская тройка в Коломенском».

Евфимий Путятин — русский адмирал, государственный деятель и дипломат. В 1855 году он подписал первый договор о дружбе и торговле с Японией. 

На картине, подаренной Путину, изображено прибытие корабля российского адмирала в город Симода, где состоялась его встреча с чиновником Тосиакирой Кавадзи.

Напомним, Путин в ходе визита в Японию посетит Нагато и Токио. Визит российского лидера в страну он откладывался с 2014 года.

Читайте также: Россия и Япония начнут вместе работать на Курилах

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Абэ подарил Путину репродукцию картины «Прибытие Путятина»

Премьер-министр Японии получил в подарок тульский самовар

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке