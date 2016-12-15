Абэ подарил Путину репродукцию картины «Прибытие Путятина»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил президенту России Владимиру Путину репродукцию картины-свитка в японском стиле «Прибытие Путятина».

В свою очередь Путин вручил Абэ тульский самовар 1870 года, а также картину Игоря Разживина «Русская тройка в Коломенском».

Евфимий Путятин — русский адмирал, государственный деятель и дипломат. В 1855 году он подписал первый договор о дружбе и торговле с Японией.

На картине, подаренной Путину, изображено прибытие корабля российского адмирала в город Симода, где состоялась его встреча с чиновником Тосиакирой Кавадзи.



Напомним, Путин в ходе визита в Японию посетит Нагато и Токио. Визит российского лидера в страну он откладывался с 2014 года.

