Абэ подарил Путину репродукцию картины «Прибытие Путятина»

Премьер-министр Японии получил в подарок тульский самовар
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил президенту России Владимиру Путину репродукцию картины-свитка в японском стиле «Прибытие Путятина».
В свою очередь Путин вручил Абэ тульский самовар 1870 года, а также картину Игоря Разживина «Русская тройка в Коломенском».
Евфимий Путятин — русский адмирал, государственный деятель и дипломат. В 1855 году он подписал первый договор о дружбе и торговле с Японией.
На картине, подаренной Путину, изображено прибытие корабля российского адмирала в город Симода, где состоялась его встреча с чиновником Тосиакирой Кавадзи.
Напомним, Путин в ходе визита в Японию посетит Нагато и Токио. Визит российского лидера в страну он откладывался с 2014 года.
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