Саммит ограниченного режима

15 декабря в Брюсселе начал работу двухдневный саммит Совета Европейского союза, на повестке которого стоят проблемы миграции, безопасности, экономики, а также отношения ЕС и России. Также будет рассмотрен сирийский кризис. Вместе с тем особое внимание уделено соглашению об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, а также введению безвизового режима для украинских граждан.



Так, главы государств и правительств рассмотрят вопрос о ратификации Нидерландами (единственное государство ЕС, выступающее против) соглашения об ассоциации между Брюсселем и Киевом и о создании всеобъемлющей зоны свободной торговли. Будут предприняты попытки найти выход из данной ситуации, исключающий при этом внесение изменений в само соглашение с Украиной.



Либерализация визового режима для украинских граждан, которой также противятся некоторые страны блока, стоит в повестке саммита. Ранее механизм был одобрен на встрече Европарламента в Страсбурге. Председатель Европейского совета Дональд Туск во время телефонного разговора с украинским лидером Петром Порошенко также согласовал условия визовой либерализации.



— Сегодня было принято решение о введении безвизового режима для граждан Украины и Грузии. Речь идет только о поездках в туристических целях на срок не более 90 дней в течение полугода. Действие режима может быть прекращено в административном порядке в случае, если третья страна злоупотребляет его условиями, — рассказали «Известиям» в Европарламенте.



Вслед за Европарламентом решение о либерализации визового режима должен принять Европейский совет. Как ожидается, это произойдет еще до Нового года.



Таким образом, введение безвизового режима на деле не станет для граждан Украины реальной возможностью получить какие-либо привилегии от Евросоюза. Так, депутат Европарламента и член парламентского комитета ассоциации ЕС — Украина Иван Штефанец отмечает, что безвизовый режим между ЕС и Украиной не будет влиять на выдачу национальных виз.



— Либерализация визового режима позволит гражданам Украины пребывать в зоне Шенгенского соглашения сроком не более 90 дней. Более того, соглашение не влечет за собой права на работу, учебу и постоянное проживание в какой-либо из стран Евросоюза. Рассмотрение заявок и принятие решений по выдаче данных типов шенгенских виз будет оставаться в компетенции каждой отдельно взятой страны союза, — заявил политик.



Депутат Европарламента и член парламентского комитета ассоциации ЕС — Украина Лоренцо Фонтана заявил «Известиям», что вопрос о безвизовом режиме Евросоюз использует в политических целях.



— ЕС использует свое влияние для ускорения либерализации визового режима только в своих политических интересах, где главной целью блока является укрепление своих позиций за пределами шенгенской зоны, — заявил политик. — Кроме того, Европейский союз чрезмерно рискует, поскольку отношения между Россией и Украиной еще во многом не выяснены. На мой взгляд, в данном случае союз провоцирует разногласия вместо того, чтобы занимать беспристрастную позицию и их сглаживать, — заключил Фонтана.



Напомним, диалог между Брюсселем и Киевом по введению безвизового режима был запущен еще в 2008 году. В ноябре 2010 года Евросоюз предложил Украине план действий по его либерализации. Парламент Украины одобрил все необходимые для этого законопроекты.

