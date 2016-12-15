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Украина не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз

Соглашение об ассоциации с ЕС согласованы с Нидерландами, ранее отказавшимися ратифицировать документ

Фото: TASS/AP/ Virginia Mayo

Украина не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, а ее граждане прав на жительство и на работу в Европе.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Объединенной Европы по Украине с учетом позиции Нидерландов.

«Участники саммита… договорились утвердить следующие положения, которые вступят в силу, как только Королевство Нидерланды ратифицирует Соглашение об ассоциации»,  цитирует ТАСС документ.

В частности, по условиям ассоциации Украине не предоставляется статус кандидата для вступления в ЕС.

Кроме того, Киев не получит гарантий военной помощи, хотя сотрудничество с Европой по предотвращению конфликтов продолжится.

Также в соглашении не сказано о финансовой помощи Украине, но при этом странам ЕС не возбраняется оказывать ее в двустороннем порядке.

Ключевым условием дальнейшего укрепления отношений ЕС поставил борьбу с коррупцией.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Украина не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз

Украина не получит статус кандидата на вступление в ЕвросоюзСоглашение об ассоциации с ЕС согласованы с Нидерландами, ранее отказавшимися ратифицировать документ

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