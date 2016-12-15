Украина не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, а ее граждане прав на жительство и на работу в Европе.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Объединенной Европы по Украине с учетом позиции Нидерландов.

«Участники саммита… договорились утвердить следующие положения, которые вступят в силу, как только Королевство Нидерланды ратифицирует Соглашение об ассоциации», — цитирует ТАСС документ.

В частности, по условиям ассоциации Украине не предоставляется статус кандидата для вступления в ЕС.

Кроме того, Киев не получит гарантий военной помощи, хотя сотрудничество с Европой по предотвращению конфликтов продолжится.

Также в соглашении не сказано о финансовой помощи Украине, но при этом странам ЕС не возбраняется оказывать ее в двустороннем порядке.

Ключевым условием дальнейшего укрепления отношений ЕС поставил борьбу с коррупцией.

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