Источник: ЕС обсуждал продление санкций против РФ на год

Ряд лидеров стран ЕС планировали продлить санкции против России не на полгода, а на год, но не достигли согласия с остальными членами, заявил источник в Брюсселе.

Он отметил, что в результате была достигнута политическая договоренность о продлении санкций, однако юридически решение будет принято в ближайшее время, сообщает Федеральное агентство новостей.

В четверг стало известно, что санкции стран ЕС в отношении России будут продлены еще на шесть месяцев.

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