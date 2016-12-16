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Источник: ЕС обсуждал продление санкций против РФ на год

Лидеры стран Евросоюза не сошлись во мнении и договорились лишь о шести месяцах

Ряд лидеров стран ЕС планировали продлить санкции против России не на полгода, а на год, но не достигли согласия с остальными членами, заявил источник в Брюсселе.

Он отметил, что в результате была достигнута политическая договоренность о продлении санкций, однако юридически решение будет принято в ближайшее время, сообщает Федеральное агентство новостей.

В четверг стало известно, что санкции стран ЕС в отношении России будут продлены еще на шесть месяцев.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Источник: ЕС обсуждал продление санкций против РФ на год

Лидеры стран Евросоюза не сошлись во мнении и договорились лишь о шести месяцах

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