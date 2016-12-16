Бьерндален заявил о невиновности в допинге российских биатлонистов

Знаменитый биатлонист и восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьерндален заявил, что не будет выступать с обвинениями в адрес российских спортсменов.

Норвежский биатлонист отметил, что невозможно обвинять тех, чья вина не является доказанной и он будет настаивать на своем, пока не будут предоставлены хоть какие-то доказательства употребления россиянами допинга. Он заявил также, что пока российские биатлеты участвуют в кубке мира, они все для него являются «чистыми», сообщает Федеральное агентство новостей.

В четверг стало известно, что Международное антидопинговое агентство (WADA) направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 спортсмена из России, подозреваемого в применении запрещенных препаратов. Эту информацию объявил президент спортивной организации Андерс Бессеберг.

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