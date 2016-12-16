Посол РФ в Лондоне объяснил Джонсону ситуацию в Алеппо

Посол России в Великобритании Александр Яковенко на встрече с главой британского МИДа Борисом Джонсоном объяснил ему, что вывозить боевиков из восточной части Алеппо необходимо для того, чтобы избежать ненужного кровопролития, сообщает пресс-служба российского посольства.

Встреча Яковенко с Джонсоном прошла в четверг по инициативе британской стороны. Джонсон выразил российскому послу официальную позицию Лондона по ситуации в Алеппо, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Смысл эвакуации, на которой мы и ООН настаивали давно, в том, чтобы избежать ненужного кровопролития, а главное, спасти жизни гражданского населения восточного Алеппо, обеспечить к нему гуманитарный доступ», — заявил в ответ российский посол.

Напомним, ранее сообщалось, что глава британского МИДа Борис Джонсон вызвал в министерство послов России и Ирана, чтобы выразить им беспокойство Лондона относительно Алеппо.

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