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Посол РФ в Лондоне объяснил Джонсону ситуацию в Алеппо

Александр Яковенко рассказал Борису Джонсону, зачем нужно вывозить боевиков из восточной части города

Посол России в Великобритании Александр Яковенко на встрече с главой британского МИДа Борисом Джонсоном объяснил ему, что вывозить боевиков из восточной части Алеппо необходимо для того, чтобы избежать ненужного кровопролития, сообщает пресс-служба российского посольства.

Встреча Яковенко с Джонсоном прошла в четверг по инициативе британской стороны. Джонсон выразил российскому послу официальную позицию Лондона по ситуации в Алеппо, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Смысл эвакуации, на которой мы и ООН настаивали давно, в том, чтобы избежать ненужного кровопролития, а главное, спасти жизни гражданского населения восточного Алеппо, обеспечить к нему гуманитарный доступ», — заявил в ответ российский посол.

Напомним, ранее сообщалось, что глава британского МИДа Борис Джонсон вызвал в министерство послов России и Ирана, чтобы выразить им беспокойство Лондона относительно Алеппо.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Посол РФ в Лондоне объяснил Джонсону ситуацию в Алеппо

Александр Яковенко рассказал Борису Джонсону, зачем нужно вывозить боевиков из восточной части города

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