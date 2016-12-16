Трамп назвал пресс-секретаря белого дома Эрнеста глупым парнем

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест является «глупым парнем», который не согласовывает свои заявления с президентом Бараком Обамой, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Трамп отметил, в частности, что Эрнест «очень плох» в плане подачи информации и что он (Трамп) сомневается в том, что этот чиновник Белого дома согласовывает свои слова с Бараком Обамой. Трамп заявил, что хороший пресс-секретарь — это очень важный сотрудник, передает РИА «Новости».

«Этот глупый парень, Джош Эрнест, я не знаю, разговаривает ли он с президентом Бараком Обамой», — задался вопросом избранный президент США.

Трамп также обратил внимание на то, что из уст Эрнеста любое заявление будет звучать плохо. По его словам, Эрнест может даже объявить о полном разгроме террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и это всё равно не будет звучать радостно.

Ранее глава пресс-службы Белого дома Джошуа Эрнест заявил, что Дональд Трамп якобы заранее знал о «российских» хакерских атаках, которые были ему выгодны. Всё это, подчеркнул Эрнест, является «неоспоримым фактом».

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