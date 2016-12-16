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Белый дом: Трамп заранее знал о хакерских атаках на США

В администрации Барака Обамы полагают, что избранный президент был осведомлен о деятельности о якобы российских кибератаках

Избранный президент США Дональд Трамп  заранее знал о том, что Россия предприняла хакерские атаки, которые оказались ему выгодными, заявил глава пресс-службы Белого дома Джошуа Эрнест.

Как отметил Эрнест, факты о том, что Трамп был осведомлен о «деятельности России» во вред кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон и на пользу самому себе. Эти факты представитель Белого дома назвал бесспорными, передает ТАСС.

«Трамп, безусловно, знал, что Россия занималась злонамеренной деятельностью в киберпространстве, которая помогала ему и вредила избирательной кампании (бывшего) госсекретаря США (Хиллари) Клинтон», — заявил Эрнест.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американской разведке заявил, что к хакерским атакам на США якобы причастно высшее руководство России. Перед этим Дональд Трамп назвал заявления СМИ о вмешательстве России в выборы в США смехотворными.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Белый дом: Трамп заранее знал о хакерских атаках на США

В администрации Барака Обамы полагают, что избранный президент был осведомлен о деятельности о якобы российских кибератаках

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