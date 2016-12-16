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Суд арестовал 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева

Мера являетсчя обеспечительной

Басманный суд Москвы арестовал 10 земельных участков и жилой дом экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева в качестве обеспечительной меры по делу о взятке. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Еще 29 ноября суд наложил арест на 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее о том, что правоохранительные органы смогли добиться ареста имущества экс-министра, заявил источник, близкий к ситуации. 

Об аресте Алексея Улюкaeва стало известно в ночь на 15 ноября. По информации следователей, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти».

Позже в этот же день Улюкaeв был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Суд арестовал 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева

Мера являетсчя обеспечительной

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