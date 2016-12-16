Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Мировые информационные войны обсудят в Москве

20 декабря пройдет международная конференция по актуальным вопросам информационной и кибербезопасности

Актуальные вопросы информационной и кибербезопасности обсудят эксперты на международной конференции, которая пройдет 20 декабря в Москве. Использование информационных и коммуникационных технологий стало одним из постоянных сюжетов взаимных обвинений ведущих мировых держав.

Участники конференции, в числе которых политические и общественные деятели, журналисты, ученые и дипломаты, подведут итоги международных дискуссий на эту тему. Участники встреч по информационной безопасности в Берлине, Женеве и Бостоне расскажут о последних тенденциях развития диалога между российскими и зарубежными экспертами.

По словам организаторов мероприятия, Россия выступает за установление международных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, прекращение гонки кибервооружений и полный запрет на их использование. Схожих взглядов придерживаются страны — партнеры России по Шанхайской организации сотрудничества, а также БРИКС. В то же время страны НАТО и особенно США, сохраняя за собой не только основные рычаги управления сетью интернет, но и мировое лидерство в компьютерных технологиях, настаивают на том, что существующих международных договоров достаточно для обеспечения безопасности в информационной сфере.

В конференции примут участие замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, спецпредставитель президента России по международной информационной безопасности Андрей Крутских, директор Института проблем информационной безопасности МГУ Владислав Шерстюк и другие эксперты.

Напомним, ранее президент США Барак Обама в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы американского президента путем хакерских атак. Управление Директора национальной разведки США эту версию не поддерживает, заявляя об отсутствии доказательств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти обвинения выглядят уже непристойно, и также призвал американскую сторону привести доказательства.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Мировые информационные войны обсудят в Москве

20 декабря пройдет международная конференция по актуальным вопросам информационной и кибербезопасности

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке