Мировые информационные войны обсудят в Москве

Актуальные вопросы информационной и кибербезопасности обсудят эксперты на международной конференции, которая пройдет 20 декабря в Москве. Использование информационных и коммуникационных технологий стало одним из постоянных сюжетов взаимных обвинений ведущих мировых держав.

Участники конференции, в числе которых политические и общественные деятели, журналисты, ученые и дипломаты, подведут итоги международных дискуссий на эту тему. Участники встреч по информационной безопасности в Берлине, Женеве и Бостоне расскажут о последних тенденциях развития диалога между российскими и зарубежными экспертами.

По словам организаторов мероприятия, Россия выступает за установление международных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, прекращение гонки кибервооружений и полный запрет на их использование. Схожих взглядов придерживаются страны — партнеры России по Шанхайской организации сотрудничества, а также БРИКС. В то же время страны НАТО и особенно США, сохраняя за собой не только основные рычаги управления сетью интернет, но и мировое лидерство в компьютерных технологиях, настаивают на том, что существующих международных договоров достаточно для обеспечения безопасности в информационной сфере.

В конференции примут участие замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, спецпредставитель президента России по международной информационной безопасности Андрей Крутских, директор Института проблем информационной безопасности МГУ Владислав Шерстюк и другие эксперты.

Напомним, ранее президент США Барак Обама в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы американского президента путем хакерских атак. Управление Директора национальной разведки США эту версию не поддерживает, заявляя об отсутствии доказательств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти обвинения выглядят уже непристойно, и также призвал американскую сторону привести доказательства.