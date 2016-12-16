Штраф за подлог при оформлении ДТП увеличат до 300 тыс. рублей

Наказание для виновных в фальсификации доказательств по делам об административных правонарушениях — к таким относятся, например, нарушения ПДД, проведение несанкционированных митингов или незаконная торговля — станет гораздо строже. Госдума увеличивает штрафы за изготовление подложных доказательств с 1,5 тыс. до 300 тыс. рублей, а альтернативной мерой наказания станет арест на четыре месяца. При этом наказание будет одинаковым как для граждан, так и для должностных лиц.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за фальсификацию доказательств в делах об административных правонарушениях. После доработки в тексте документа появилась важная деталь — строго отвечать за подлог будут не только граждане, но и должностные лица.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года группой депутатов-единороссов. Однако к документу поступили замечания Верховного суда и кабмина, и он был отправлен на доработку.

Авторы законопроекта предлагают дополнить ч. 1 ст. 303 УК положениями об ответственности за фальсификацию доказательств по административным делам и делам об административных правонарушениях. Санкции по этой статье будут предусматривать штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо арест до 4 месяцев.

Действующее законодательство (ст. 303 УК РФ) уже предусматривает ответственность за фальсификацию доказательств по гражданскому или уголовному делу, но не учитывает административные дела и дела об административных правонарушениях. Частично она обозначена в ст. 17.9 КоАП — за заведомо ложные показания свидетеля, пояснения специалиста, заключения эксперта или заведомо неправильный перевод предусмотрен штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

В отзыве правительства говорилось, что к числу субъектов преступления необходимо отнести не только участвующее в деле лицо и его представителя, но и должностное лицо, уполномоченное рассматривать такие дела и составлять по ним протоколы. В новой редакции законопроекта эта норма добавлена.

— Замечания ВС и правительства были схожими. При работе над новой редакцией законопроекта рабочая группа их учла, и сейчас мы рекомендуем законопроект к принятию. Окончательно, если успеем, закон может быть принят на пленарном заседании 21 декабря, — пояснил «Известиям» один из авторов, заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

Перечень сфер, затрагиваемых законопроектом, очень велик. К административным делам и правонарушениям относятся и нарушение правил дорожного движения, и незаконная торговля, и проступки в сфере антимонопольного, налогового, таможенного и многих других сфер законодательства.

Опрошенные «Известиями» эксперты критически высказались в адрес законопроекта, отметив, что фальсификацию со стороны гражданина — участника процесса и со стороны должностного лица нельзя ставить в один ряд.

— Если сейчас есть наказание за фальсификацию доказательств по уголовному делу, то за то же деяние по административным делам виновный не несет адекватной ответственности, и это несправедливо. Но при административном судопроизводстве одной стороной всегда выступают должностные лица, и они должны жестче отвечать за незаконную деятельность, чем обычные граждане. Так происходит в УК — ответственность усиливается, когда преступление совершает должностное лицо. Было бы справедливым сделать аналогичным образом, особенно если человек использовал свое служебное положение, — пояснила «Известиям» доцент МГЮУ им. О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина.

По ее словам, проблема обостряется, когда в деле много участников и, соответственно, несколько предполагаемых виновных. Зачастую в таких случаях выбирают козла отпущения, который и несет наказание за всех. Наиболее часто такие ситуации происходят в делах о нарушении ПДД.



Предлагаемая поправка опасна для гражданских участников таких дел, убежден президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

— Если доказательства по делу сфальсифицирует сотрудник ГИБДД — а это очень часто происходит при составлении протоколов по нарушениям ПДД, — скажут, что он просто ошибся, у него не было умысла. Ведь фальсификация — это умышленно совершаемое деяние, а полицейский якобы не заинтересован в исходе дела. По сложившейся практике, судья, как правило, верит сотруднику силовых ведомств. Должностное лицо будет уходить от ответственности, а свидетель не сможет, потому что его можно заподозрить в заинтересованности. У нас миллионы дел, по которым свидетели говорят одно, а представитель ГИБДД — другое. Поэтому миллионы людей, которые выступают сегодня в качестве свидетелей и которым суд не верит, могут налететь на огромные штрафы, — пояснил Виктор Травин.

Кроме того, по его словам, наказание для граждан просто неадекватно правонарушению. Например, по таким нарушениям ПДД, как невключение автовладельцем ближнего света, штраф составляет всего 500 рублей, но если он скажет суду неправду — а его показания тоже являются доказательством наряду с письменными и вещественными, — штраф может вырасти до 100 тыс. рублей.

