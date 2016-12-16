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Обама поддержал идею направления в Алеппо международных наблюдателей

Ранее с таким предложением выступил постпред Франции при ООН

Президент США Барак Обама во время пресс-конференции поддержал идею о направлении в сирийский Алеппо беспристрастной международной группы наблюдателей, сообщает ТАСС.

Обама также подчеркнул, что США продолжат работать в Совете Безопасности ООН для разблокирования ситуации в городе. При этом действующий американский президент возложил вину за происходящую трагедию на «сирийский режим и его союзников».

Ранее постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что его делегация намерена внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции о необходимости проведения эвакуации под наблюдением международных наблюдателей.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Обама поддержал идею направления в Алеппо международных наблюдателей

Ранее с таким предложением выступил постпред Франции при ООН

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