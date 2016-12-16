Обама поддержал идею направления в Алеппо международных наблюдателей

Президент США Барак Обама во время пресс-конференции поддержал идею о направлении в сирийский Алеппо беспристрастной международной группы наблюдателей, сообщает ТАСС.



Обама также подчеркнул, что США продолжат работать в Совете Безопасности ООН для разблокирования ситуации в городе. При этом действующий американский президент возложил вину за происходящую трагедию на «сирийский режим и его союзников».



Ранее постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что его делегация намерена внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции о необходимости проведения эвакуации под наблюдением международных наблюдателей.