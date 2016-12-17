Обама: Узнав о поддержке Путина в США, Рейган перевернулся бы в гробу

Действующий президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме заявил, что экс-глава государства Рональд Рэйган перевернулся бы в гробу, узнав о поддержке республиканцами президента России Владимира Путина.

В своем выступлении Обама сослался на проведенное после выборов президента США исследование, которое свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин пользуется поддержкой 37% избирателей-республиканцев, сообщает РИА «Новости».

«Более трети республиканских избирателей поддерживают Путина, бывшего сотрудника КГБ. Рональд Рейган мог бы перевернуться в гробу», — сказал Обама.

Напомним, в ходе своей пресс-конференции в Белом доме Барак Обама также не дал прямого ответа на вопрос о том, в какой степени Путин имел отношение к хакерским атакам на выборы в США. Обама лишь отметил, что по его мнению, подобные действия едва ли могли быть предприняты без ведома президента РФ.

Читайте также:

Ушаков: Путин четко ответил Обаме по поводу кибератак