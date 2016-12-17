Пан Ги Мун: ООН подвела народ Сирии

Генсек ООН Пан Ги Мун в рамках последней на этом посту пресс-конференции заявил, что организация подвела сирийцев, допустив трагедию в Алеппо.

Пан Ги Мун заявил, что название города Алеппо «стало синонимом «Ада», а члены организации подвели сирийский народ, передает РИА «Новости».

«Мир восторжествует лишь тогда, когда ему будут сопутствовать сострадание, справедливость и ответственность за отвратительные преступления», — сказал Пан Ги Мун.

Напомним, ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил о завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков.

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