Пан Ги Мун: ООН подвела народ Сирии

Генсек Всемирной организации заявил, что Алеппо не сотрется из памяти сирийского народа
Генсек ООН Пан Ги Мун в рамках последней на этом посту пресс-конференции заявил, что организация подвела сирийцев, допустив трагедию в Алеппо.
Пан Ги Мун заявил, что название города Алеппо «стало синонимом «Ада», а члены организации подвели сирийский народ, передает РИА «Новости».
«Мир восторжествует лишь тогда, когда ему будут сопутствовать сострадание, справедливость и ответственность за отвратительные преступления», — сказал Пан Ги Мун.
Напомним, ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил о завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков.
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