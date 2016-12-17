Тысячи протестующих собрались у президентского дворца в Варшаве

Тысячи граждан митингуют днем в субботу у президентского дворца в Варшаве. Недовольные ситуацией в польском сейме скандируют: «Свобода, равенство, демократия», «Защитим демократию».

Накануне оппозиционные депутаты устроили акцию в зале заседаний нижней палаты парламента. В итоге спикер перенес заседания в другой зал, где было принято несколько законов, несмотря на отсутствие электронной системы голосования.

Оппозиция провела у здания сейма акцию протеста, продлившуюся всю ночь. Депутаты от оппозиционных партий считают принятые законы нелегитимными. Кроме того, протесты у политиков и граждан вызвало желание сейма с 1 января ограничить работу журналистов в здании парламента.

У президентского дворца днем в субботу собрались сторонники «Комитета охраны демократии», «Гражданской платформы» и «Новочесны», уточняет «Федеральное агентство новостей».