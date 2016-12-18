Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
18 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

СМИ: Белоруссия претендует на проведение КМ по биатлону вместо Тюмени

Причиной возможно переноса соревнований из России является допинговый скандал

Белорусский центр спортивной подготовки «Раубичи» претендует на проведение этапа Кубка мира по биатлону сезона-2016/17 в случае переноса его из Тюмени, сообщает белорусский портал «Прессбол».

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) списка с именами 31 российского спортсмена, которые подозреваются в употреблении допинга.

Позднее сообщили, что это может стать причиной переноса соревнований из России. Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что у России отберут чемпионат мира 2021 года, если будет доказана причастность к допинговым махинациям.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Читайте также:

«WADA и МОК не смогут отнять у России чемпионат мира по биатлону»

Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

СМИ: Белоруссия претендует на проведение КМ по биатлону вместо Тюмени

Причиной возможно переноса соревнований из России является допинговый скандал

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке