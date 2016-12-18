СМИ: Белоруссия претендует на проведение КМ по биатлону вместо Тюмени

Белорусский центр спортивной подготовки «Раубичи» претендует на проведение этапа Кубка мира по биатлону сезона-2016/17 в случае переноса его из Тюмени, сообщает белорусский портал «Прессбол».

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) списка с именами 31 российского спортсмена, которые подозреваются в употреблении допинга.

Позднее сообщили, что это может стать причиной переноса соревнований из России. Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что у России отберут чемпионат мира 2021 года, если будет доказана причастность к допинговым махинациям.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

