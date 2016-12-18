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Трамп ответил Мишель Обаме на заявление о крахе надежд американцев

Политик отметил, что Обама, как он понял, говорила о прошлом, а не о будущем страны

Фото: Zuma/TASS/Vicki Diaddezio

Трамп, избранный 8 ноября президентом США, выразил несогласие с высказыванием супруги нынешнего президента Мишель Обамы. Ранее первая леди в интервью заявила, что с избранием на пост президента республиканца наступит конец надеждам американцев на преобразования.

В ходе выступления перед сторонниками в городе Мобил, штат Алабама, Трамп отметил, что Обама, как он понял, говорила о прошлом, а не о будущем страны.

«У нас, напротив, есть большие надежды и огромный потенциал», – заявил политик и пообещал, что как государство США станут «великими как никогда ранее».

Он добавил, что недавно был на приеме с супругой в Белом доме и супруги Обама были на редкость с ними любезны, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Трамп ответил Мишель Обаме на заявление о крахе надежд американцев

Трамп ответил Мишель Обаме на заявление о крахе надежд американцевПолитик отметил, что Обама, как он понял, говорила о прошлом, а не о будущем страны

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