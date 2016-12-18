Трамп предложил Китаю оставить себе подводный беспилотник

Избранный президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что Вашингтону следует отказаться принимать обратно подводный беспилотный аппарат, который был захвачен китайскими ВМС.



«Нам следует заявить Китаю, что мы не хотим забирать «дрон», который они украли. Надо позволить им держать его у себя», — написал республиканец.



We should tell China that we don't want the drone they stole back.- let them keep it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 декабря 2016 г.

Ранее Трамп обвинил Пекин в краже подводного аппарата. Между тем, Вашингтон достиг с Пекином договоренности по поводу возвращения американского необитаемого подводного аппарата.