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Трамп предложил Китаю оставить себе подводный беспилотник

Ранее избранный президент США обвинил Пекин в краже аппарата

Избранный президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что Вашингтону следует отказаться принимать обратно подводный беспилотный аппарат, который был захвачен китайскими ВМС.

«Нам следует заявить Китаю, что мы не хотим забирать «дрон», который они украли. Надо позволить им держать его у себя», — написал республиканец.

Ранее Трамп обвинил Пекин в краже подводного аппарата. Между тем, Вашингтон достиг с Пекином договоренности по поводу возвращения американского необитаемого подводного аппарата.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Трамп предложил Китаю оставить себе подводный беспилотник

Ранее избранный президент США обвинил Пекин в краже аппарата

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