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Боевики блокированы в Старопромысловском районе Грозного

Подозреваемые в нападении на полицейских окружены около кладбища

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Сотрудники правоохранительных органов блокировали в Грозном группу боевиков, подозреваемых в обстреле полицейских.

Боевики блокированы возле кладбища в Старопромысловском районе Грозного. В этом районе проходит спецоперация, сообщат «РИА Новости». Стрельба доносится и до жителей Ленинского района, уточняется в сообщении.

Ночью в воскресенье в Октябрьском районе Грозного боевики напали на сотрудника полиции и завладели его автомашиной. Затем боевики проникли в дом другого полицейского. Когда автомобиль с боевиками попытались остановить, завязалась перестрелка. Нейтрализованы четыре бандита, трое ранены и доставлены в больницу. Еще троих боевиков разыскивают силовики.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Боевики блокированы в Старопромысловском районе Грозного

Боевики блокированы в Старопромысловском районе ГрозногоПодозреваемые в нападении на полицейских окружены около кладбища

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