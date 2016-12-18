Боевики блокированы в Старопромысловском районе Грозного

Сотрудники правоохранительных органов блокировали в Грозном группу боевиков, подозреваемых в обстреле полицейских.

Боевики блокированы возле кладбища в Старопромысловском районе Грозного. В этом районе проходит спецоперация, сообщат «РИА Новости». Стрельба доносится и до жителей Ленинского района, уточняется в сообщении.



Ночью в воскресенье в Октябрьском районе Грозного боевики напали на сотрудника полиции и завладели его автомашиной. Затем боевики проникли в дом другого полицейского. Когда автомобиль с боевиками попытались остановить, завязалась перестрелка. Нейтрализованы четыре бандита, трое ранены и доставлены в больницу. Еще троих боевиков разыскивают силовики.