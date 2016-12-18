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Шесть отравившихся суррогатным алкоголем находятся в тяжелом состоянии

Для содействия лечению пострадавших от употребления спиртосодержащего вещества в Иркутск отправился главный токсиколог Минздрава РФ профессор Юрий Остапенко

Шесть жителей Иркутска, отравившихся суррогатным алкоголем, сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще восемь человек скончались, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

«В настоящее время в больницах Иркутска остаются шесть человек, отравившихся суррогатным алкоголем. Состояние их оценивается врачами как тяжелое. Восемь человек скончались», — сообщил представитель министерства.

Он также отметил, что по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой для содействия региональным специалистам в Иркутск отправился главный токсиколог Минздрава России профессор Юрий Остапенко.

Ранее в иркутском микрорайоне Ново-Ленино группа людей массово отравилась суррогатным алкоголем, в результате инцидента погибли восемь человек. По данным сотрудников медслужб, отравление было вызвано спиртосодержащим продуктом.

При этом следователи утверждают, что пострадавшие отравились концентратом для принятия ванн «Боярышник».

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Шесть отравившихся суррогатным алкоголем находятся в тяжелом состоянии

Для содействия лечению пострадавших от употребления спиртосодержащего вещества в Иркутск отправился главный токсиколог Минздрава РФ профессор Юрий Остапенко

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