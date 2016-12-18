Шесть отравившихся суррогатным алкоголем находятся в тяжелом состоянии

Шесть жителей Иркутска, отравившихся суррогатным алкоголем, сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще восемь человек скончались, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

«В настоящее время в больницах Иркутска остаются шесть человек, отравившихся суррогатным алкоголем. Состояние их оценивается врачами как тяжелое. Восемь человек скончались», — сообщил представитель министерства.

Он также отметил, что по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой для содействия региональным специалистам в Иркутск отправился главный токсиколог Минздрава России профессор Юрий Остапенко.

Ранее в иркутском микрорайоне Ново-Ленино группа людей массово отравилась суррогатным алкоголем, в результате инцидента погибли восемь человек. По данным сотрудников медслужб, отравление было вызвано спиртосодержащим продуктом.

При этом следователи утверждают, что пострадавшие отравились концентратом для принятия ванн «Боярышник».