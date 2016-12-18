До 14 увеличилось число госпитализированных с отравлением в Иркутске

В стационарах больниц Иркутска находятся 14 отравившихся спиртосодержащей продукцией. Ранее сообщалось, что госпитализированы шесть человек, их состояние оценивалось как тяжелое.

Отравления произошли 17–18 декабря в одном из микрорайонов Ленинского района Иркутска, скончались восемь человек. Местный Роспотребнадзор проводит внеплановые рейды по торговым точкам.

По факту массового отравления в Иркутске возбуждено уголовное дело, напоминает «Федеральное агентство новостей».