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23 человека госпитализированы после аварийной посадки Ил-18 в Якутии

16 человек находятся в тяжелом состоянии

23 человека госпитализированы в больницы Тикси — поселка на севере Якутии — после аварийной посадки самолета Ил-18. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«23 человека доставлены вертолетами поисково-спасательной службы в лечебные учреждения Тикси, из них 16 человек в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении военного ведомства.  

В настоящий момент на место аварии вылетела комиссия Министерства обороны России, которая установит причины инцидента.

Авария произошла в 4.45 мск в 30 км от аэродрома Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск. По информации военного ведомства, на борту воздушного судна находились 32 пассажира и семь членов экипажа.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

23 человека госпитализированы после аварийной посадки Ил-18 в Якутии

16 человек находятся в тяжелом состоянии

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