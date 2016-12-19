23 человека госпитализированы после аварийной посадки Ил-18 в Якутии

23 человека госпитализированы в больницы Тикси — поселка на севере Якутии — после аварийной посадки самолета Ил-18. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«23 человека доставлены вертолетами поисково-спасательной службы в лечебные учреждения Тикси, из них 16 человек в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении военного ведомства.



В настоящий момент на место аварии вылетела комиссия Министерства обороны России, которая установит причины инцидента.

Авария произошла в 4.45 мск в 30 км от аэродрома Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск. По информации военного ведомства, на борту воздушного судна находились 32 пассажира и семь членов экипажа.