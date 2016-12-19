Юрист: Трамп почти в любом случае сохраняет шансы на пост президента

Управляющий партнер чикагской юридической компании Law Office of Fedor Kozlov & Associates Федор Козлов разъяснил «Известиям», что будет, если выборщики не проголосуют за миллиардера-республиканца Дональда Трампа на выборах в США: сможет ли Трамп оспорить это решение или нет.

По словам Козлова, законодательство большинства штатов (26 из 50) налагает на выборщиков обязанность поддержать того кандидата, за которого проголосовало большинство избирателей на местном уровне, однако раздел 1 ст. II Конституции США не подразумевает подобного долга.

«В результате выборщикам, отказавшимся поддержать Трампа вопреки волеизъявлению избирателей, будет грозить максимум наложение штрафа в размере до $1 тыс. В то же время формальные основания для оспаривания их решения будут отсутствовать. Конгресс утвердит в качестве президента того кандидата, который получит более половины голосов выборщиков», — пояснил Федор Козлов.

При этом он уточнил, что в ситуации, если результаты голосования выборщиков будут иметь неоднозначный эффект (то есть ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов), право выбора президента будет предоставлено членам палаты представителей.

«С учетом того, что республиканцы занимают большинство мест в нижней палате конгресса США, это будет означать сохранение Трампом значительных шансов на получение поста президента», — резюмировал юрист.

Ранее «Известия» писали, что Трамп жестко отреагировал на многочисленные призывы к выборщикам от Республиканской партии голосовать против него. Избранный президент США написал на своей странице в Twitter: «Если бы мои многочисленные сторонники действовали и выступали с угрозами так же, как те, кто проиграл выборы, их бы презирали и жутко обзывали».

До этого избранный президент США заявил, что был уверен в своей победе и нормально себя чувствовал в день голосования, 8 ноября.