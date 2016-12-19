Песков не стал комментировать темы беседы Путина и Обамы на полях G20

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать темы, затронутые в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Барака Обамы на полях саммита G20 в китайском городе Ханчжоу.



«Речь идет о встрече с глазу на глаз, мы результаты и содержание встречи с глазу на глаз, как правило, не придаем огласке», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил, что российская сторона уже предоставила исчерпывающий ответ на обвинения Вашингтона в кибератаках. «По теме так называемых хакерских атак мы сказали всё, что могли, добавить нам нечего», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее 16 декабря президент США Барак Обама на пресс-конференции рассказал, что он в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 обсудил тему хакерских атак на избирательную систему США. Он заявил, что собирался предупредить Путина «о серьезных последствиях», если кибератаки продолжатся.