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ЛНР: украинские силовики готовят наступление на Дебальцево

В народной милиции самопровозглашенной республики заявили о перегруппировке армии Украины

Украинские силовики готовят наступление на дебальцевском направлении в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Он рассказал, что с позиции ополченцев просматривается перегруппировка украинских сил, а также стягивание к линии разграничения вооружений. Все это, по его словам, позволяет говорить о подготовке наступления со стороны ВСУ, передает «Интерфакс».

Позиции ополчения под Дебальцево, рассказал Марочко, с 20:00 понедельника назодятся под огнем украинской артиллерии.

«Огонь ведется из арторудий калибра 152-мм, минометов, стрелкового оружия», — сказал Марочко.

Отметим, что ранее в ЛНР заявили о просьбе со стороны Киева обеспечить прекращения огня под Дебальцево. Однако украинские силовики использовали паузу для перегруппировки сил.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

ЛНР: украинские силовики готовят наступление на Дебальцево

В народной милиции самопровозглашенной республики заявили о перегруппировке армии Украины

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