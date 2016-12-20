Лавров назвал цель убийства посла РФ в Турции

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что целью убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова было добиться ухудшения российско-турецких отношений и поставить под угрозу срыва усилия по сирийскому урегулированию.

Лавров отметил, что в МИД разделяют точку зрения президента России Владимира Путина, который ранее в заявлении в связи с убийством посла РФ в Турции также заявил, что террористы преследуют цель внести разлад в российско-турецкие отношения, передает РИА «Новости».

«Основная цель тех, кто задумал это варварское деяние — подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Турцией во многом для того, чтобы не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии. Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет», — заявил Лавров.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал убийство посла Андрея Карлова подлым и заявил, что этот поступок приведет лишь к усилению борьбы с терроризмом.

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