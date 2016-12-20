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Подозреваемый в нападении на ярмарку в Берлине имеет статус беженца

МВД ФРГ признало атаку терактом

Предполагаемый водитель грузовика, протаранившего толпу на рождественской ярмарке в Берлине, имеет статус беженца.

Об этом заявил глава МВД ФРГ Томас де Мезьер, передает Bloomberg.

Министр подчеркнул, что атака на посетителей ярмарки признана терактом.

По его словам, 18 пострадавших остаются в больницах в тяжелом состоянии.

Де Мезьер отметил, что все рождественские ярмарки в Берлине закрыты.

Ранее была установлена личность предполагаемого исполнителя теракта. Им оказался 23-летний пакистанец Навед Б.

Позже источник немецкого агентства dpa в правоохранительных органах сообщил, что задержанный отверг  во время допроса все обвинения. 

Напомним, накануне вечером грузовик наехал на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. Погибли по меньшей мере 12 человек.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Подозреваемый в нападении на ярмарку в Берлине имеет статус беженца

МВД ФРГ признало атаку терактом

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