«Спартак» сделает ставку на Кутепова и Маурисио в центре обороны

Приоритетом московского «Спартака» в ближайший период дозаявок станет поиск центрального защитника. Об этом «Известиям» сообщил источник в московском клубе. При этом главный тренер красно-белых Массимо Каррера уже определился с основной парой центрдефов, которую будет наигрывать во время зимних сборов. Ее составят россиянин Илья Кутепов и бразилец Маурисио дос Сантос Насименто. Последний выступает за «Спартак» на правах аренды, но, как сообщали ранее «Известия», красно-белые намерены выкупить его трансфер у римского «Лацио» в конце сезона.

— Несмотря на нехватку нападающих в команде, Массимо Каррера просит руководство клуба в первую очередь помочь ему с укреплением обороны, — рассказал «Известиям» источник. — Это связано с тем, что он не может рассчитывать на итальянского защитника Сальваторе Боккетти до тех пор, пока тот не определится со своим будущим. Переговоры Боккетти с красно-белыми по поводу продления контракта сильно затянулись — футболист торгуется с клубом, пытаясь выбить для себя улучшенные условия нового договора, и такое поведение игрока сильно разочаровывает тренера. Другой защитник Сердар Таски, вероятнее всего, будет продан до Нового года. Таким образом, ставка будет сделана на Кутепова и Маурисио в качестве игроков старта. Однако Каррере нужны еще один-два центрдефа для необходимой глубины состава в преддверии весенней борьбы за чемпионство.

Источник утверждает также, что на роль нового центрального защитника на сегодня рассматриваются два иностранных футболиста — Мехди Бенатиа из «Ювентуса» и Баштуш из «Лацио». Бенатиа выступает за туринский клуб с лета 2016 года на правах аренды — контракт марокканского футболиста принадлежит мюнхенской «Баварии». До отъезда на чемпионат Германии он четыре сезона провел в серии А, выступая за «Удинезе» и «Рому». Бенатиа хорошо знаком Массимо Каррере, работавшего в тот период помощником у Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии. В нынешнем сезоне марокканец не проходит в состав туринского клуба — он провел всего семь матчей в чемпионате Италии за полгода и не исключено, что вскоре будет отозван из аренды. Нынешний контракт 28-летнего защитника с «Баварией» истекает летом 2019 года.

— Каррера имеет хорошие связи с рядом итальянских агентов, привозивших в свое время Мехди из Франции на Апеннины, — добавил источник. — Специалист рассчитывает договориться об аренде игрока по выгодной для «Спартака» цене.

Что касается Баштуша, то за римский «Лацио» анголец выступает с лета 2016 года. Он перешел в серию А из «Ростова», с которым в 2014 году выиграл Кубок России, а в мае нынешнего года стал серебряным призером чемпионата России. В «Лацио» он также не попадает в основной состав. Баштуш перешел к римлянам в конце августа и оказался в стартовом составе команды в сентябре, сыграв четыре матча в чемпионате Италии, после чего сел на скамейку запасных и вышел на поле лишь в последней игре против «Фиорентины» (3:1).

Другой источник, знакомый с ситуацией в московском клубе, подтвердил информацию относительно Бенатиа и Баштуша, однако добавил, что в случае срыва этих вариантов «Спартак» сделает попытку приобрести у «Терека» игрока сборной России Андрея Семенова. В предыдущие трансферные периоды кандидатура 27-летнего футболиста грозненского клуба также несколько раз оказывалась в списках селекционного отдела красно-белых.

Напомним, «Известия» уже писали о разногласиях между Боккетти и «Спартаком» на тему продления контракта. По сообщениям ряда источников, красно-белые не хотят заключать с итальянцем соглашение на прежних условиях и намерены значительно снизить оклад футболиста, с чем сам Боккетти не согласен. Позднее в СМИ стала появляться информация о переговорах защитника с турецким «Бешикташем».

Илья Кутепов находится в системе «Спартака» с 2012 года, куда пришел из тольяттинской академии имени Коноплева. В главной команде красно-белых он дебютировал в декабре 2012 года, выйдя на замену в концовке выездной игры против казанского «Рубина». Постоянным игроком основного состава 23-летний защитник стал с середины сезона-2015/16.



Маурисио выступает за «Спартак» с лета 2016 года на правах аренды. В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России и забил один гол, который пришелся на матч 15-го тура против грозненского «Терека» и оказался победным (1:0).



Напомним, на зимний перерыв в РФПЛ «Спартак» ушел лидером чемпионата. После 17 туров подопечные Массимо Карреры опережают идущий вторым «Зенит» на пять очков.

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