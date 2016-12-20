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«Нужно решительно пресекать пропаганду ксенофобии и национализма»

Глава государства призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом и обеспечить безопасность российских диппредставительств за рубежом

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Владимир Путин предложил западным партнерам объединить усилия в борьбе с терроризмом. Это единственный путь для тех, кто хочет эффективно противостоять новым вызовам, заявил президент, выступая перед сотрудниками органов государственной безопасности.

Глава государства, выступая на открытии мероприятия, посвященного Дню работника госбезопасности, напомнил о трагической гибели посла России в Турции Андрея Карлова, с которым виделся в октябре этого года во время визита в Стамбул. Президент дал поручение силовикам принять все меры для обеспечения безопасности дипломатических представительств России за рубежом.

— Вчера был убит российский посол Андрей Геннадьевич Карлов. Сейчас проводится тщательное расследование всех обстоятельств этого преступления. Это причиняет нам, разумеется, особую боль. Но мы видим и знаем, что происходит в других странах. Похоже, сейчас в Европе очередное преступление подобного рода, — сказал президент. — Погибло много людей в Берлине. И мы, выражая сочувствие, желая скорейшего выздоровления потерпевшим, напоминаем еще раз, напоминаем о том, что предлагали многократно и предлагаем теперь: объединить усилия в борьбе с международным террором. Только так мы можем победить. Я прошу спецслужбы принять дополнительные меры по обеспечению безопасности внутри России и вовне, повысить безопасность российских загранучреждений и их сотрудников, — заявил Владимир Путин.

Обращаясь к сотрудникам органов госбезопасности, Владимир Путин напомнил, что российские граждане ждут от них эффективной работы по нейтрализации внешних и внутренних угроз. Главной из них остается терроризм.

Кроме того, президент призвал усилить партнерскую работу с иностранными спецслужбами, но при этом не менее активно противостоять террористической угрозе внутри России.

— Следует и дальше четко и грамотно действовать по всем антитеррористическим направлениям. Среди них — нейтрализация боевиков и их лидеров, предотвращение преступлений террористической направленности и пресечение каналов финансирования терроризма. Серьезное внимание следует уделять борьбе с экстремизмом. Нужно решительно пресекать пропаганду ксенофобии и национализма, в том числе и в социальных сетях, не давать втягивать в радикальные группировки молодежь. Подобная попытка — реальная угроза стабильности нашего многонационального общества. Важнейшее значение имеет своевременное вскрытие любых вражеских планов против России, откуда бы они ни исходили, — заявил глава государства.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

«Нужно решительно пресекать пропаганду ксенофобии и национализма»

«Нужно решительно пресекать пропаганду ксенофобии и национализма»Глава государства призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом и обеспечить безопасность российских диппредставительств за рубежом

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