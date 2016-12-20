19 декабря в Анкаре во время открытия выставки выстрелом в спину был убит российский посол в Турции Андрей Карлов. В МИД РФ заявили, что это трагический день в истории российской дипломатии.

«Известия» вспомнили наиболее громкие нападения на российских дипломатов, находившихся при исполнении профессиональных обязанностей, произошедшие в течение последнего десятилетия.

2016 год

Вечером 19 декабря неизвестный выстрелил в спину российского посла в Турции Андрея Карлова в момент, когда дипломат произносил речь на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. После этого нападавший, который, по предварительным данным, воспользовался удостоверением турецкого полицейского, чтобы проникнуть на территорию местного центра современного искусства, произвел еще несколько выстрелов.

Вскоре после нападения Карлов скончался. Здание российского диппредставительства в Анкаре было взято под усиленную охрану. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия делает всё возможное, для того чтобы обеспечить безопасность своих дипломатических представительств по всему миру. В российском внешнеполитическом ведомстве и СБ ООН случившееся квалифицировали как теракт.

2013 год

В сентябре в Сухуми были застрелены первый секретарь посольства России в Абхазии Дмитрий Вишернев и его жена. Позднее следствие установило, что первоначально преступник планировал привести в действие взрывное устройство, однако когда оно не сработало, открыл огонь из пистолета. Сам злоумышленник был задержан спустя несколько дней в Грузии и экстрадирован на территорию Армении. Его приговорили к 12-ти годам заключения.

В октябре того же года было совершено нападение на посольство РФ в Ливии — личности нападавших так и не были установлены, все сотрудники и члены их семей после происшествия были экстренно эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.

2011 год

Таможенниками аэропорта Дохи на въезде в страну был избит чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Катаре Владимир Титоренко. Сотрудники аэропорта в нарушение Венской конвенции попытались досмотреть багаж дипломата, а также отобрать дипломатическую почту. Когда Владимир Титоренко ответил отказом, офицеры таможни применили физическую силу. В результате у посла была повреждена сетчатка глаза. После инцидента Титоренко из Катара был отозван, а дипломатические отношения между странами ухудшились.

2007 год

В Бурунди при невыясненных обстоятельствах застрелен сотрудник российского посольства. Представители вооруженных сил страны открыли огонь по его машине, когда дипломат на машине пытался проехать через один из правительственных КПП страны. После этого в МИД РФ заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами страны, которые занимались расследованием инцидента, однако к чему привело расследование, до сих пор неизвестно.

2006 год

В Багдаде боевики на трех машинах блокировали автомобиль российского посольства, после чего открыли огонь. Один из сотрудников российской дипломатической миссии от полученных ран скончался вскоре после нападения. Еще пять человек были захвачены боевиками. Сначала в МВД Ирака заявили о том, что нападавшие были задержаны, а россияне освобождены, однако в МИД РФ эту информацию вскоре опровергли. Позднее стало известно, что все пять попавших в заложники сотрудников посольства были казнены.

В то же году посол РФ в Кении Валерий Егошкин подвергся нападению грабителей. Посол остановил автомобиль, чтобы не сбить выскочившего на дорогу ребенка, однако это оказалось ловушкой — после того как машина остановилась, на дипломата напали несколько человек с мачете. Дипломат, получивший ножевое ранение, выжил. Нападавшие позднее были задержаны.